В Краснодаре суд смягчил приговор экс-начальнику лаборатории судебной экспертизы

Как стало известно «Ъ-Кубань», 4-й кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре частично удовлетворил жалобу экс-начальника Краснодарской лаборатории судебной экспертизы Минюста России Геннадия Кутузова и смягчил приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В июне 2024 года Ленинский районный суд Краснодара признал Геннадия Кутузова виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ (ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 286, ч. 3 ст. 160 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Как сообщала пресс-служба судов Кубани, следствие установило, что в 2020 году руководитель лаборатории принуждал экспертов к составлению ложных заключений, запрещая им выражать собственное профессиональное мнение. Также, согласно приговору, он требовал от подчиненных указывать в документах о невозможности ответить на большинство вопросов при проведении технических и товароведческих экспертиз, применяя давление и шантаж.

Помимо этого, отмечено в материалах дела, Геннадий Кутузов заставлял сотрудников передавать ему часть премиальных выплат под предлогом их излишнего начисления. Таким способом он незаконно присвоил 220 тыс. руб. В октябре 2020 года обвиняемый также получил взятку от заказчика за ускорение подготовки экспертного заключения.

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд первой инстанции приговорил Геннадия Кутузова к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также с него взыскали 220 тыс. руб. в пользу государства. Приговор был обжалован, однако судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда не нашла оснований для его смягчения.

В июне 2025 года кассационная инстанция исключила осуждение по двум эпизодам растраты (ч. 3 ст. 160 УК РФ). От назначенного наказания по ч.2 ст.309 УК РФ (два преступления), ч.1 ст.291.2 УК РФ Геннадий Кутузов был освобожден в связи с истечением срока давности. По совокупности преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286, ч.1 ст. 286 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Геннадию Кутузову назначено наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В срок засчитывается время задержания с 22 января 2021 года по день вступления приговора в законную силу (16 сентября 2024 года) из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В остальном приговор и апелляционное определение оставлены без изменения

Лия Пацан