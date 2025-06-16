После драки под Петербургом задержали бойца ММА Ислама Вагабова

Полиция Санкт-Петербурга задержала скрывшегося участника драки в Кудрово. По информации «РИА Новости», речь идет о бойце ММА Исламе Вагабове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ислам Вагабов

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Ислам Вагабов

Фото: ГУ МВД России по г. СПб и ЛО

Как сообщило региональное управление МВД, в начале июня на Европейском проспекте в Кудрово произошла драка «с участием неизвестных мужчин и женщин». Полиция установила, что 33-летний житель Махачкалы скрылся с места происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Управление МВД уточнило, что поводом для возбуждения дела стало видео, которое появилось в сети 6 июня. На нем мужчина избил четырех человек, в том числе девушку.