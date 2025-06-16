В Петербурге помощник судьи оставил в авто каршеринга часы за 1,2 млн рублей

В Петербурге помощник судьи заявил в полицию о краже дорогих швейцарских часов. По словам потерпевшего, он арендовал автомобиль каршеринга и забыл в нем аксессуар стоимостью более 1 млн рублей. Об этом стало известно «Фонтанке».

Со слов заявителя, машину в сервисе каршеринга он брал около двух дней назад. По всей видимости, решить проблему через поддержку платформы не удалось. Речь идет о часах BLANCPAIN за 1,2 млн руб.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что у петербуженки под видом обыска украли деньги и украшения на 6,2 млн рублей.

Дарья Астанина