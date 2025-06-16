Специалисты донского МЧС продолжают очистку черноморского побережья от мазута

МЧС России продолжает устранять последствия разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. С начала операции спасательные службы очистили более 607 км береговой линии и собрали более 165 тыс. т. загрязненного песка и грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В прибрежных зонах Анапы и Темрюкского района водолазы совершили уже более восьми тысяч погружений и собрали почти 500 т. отходов. Специализированные аппараты обследовали более 7,4 тыс. кв. м. морского дна. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в зоне ответственности донской группировки спасателей находятся пляжи от станицы Благовещенской до поселка Витязево.

Константин Соловьев