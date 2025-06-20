«За каждого туриста идет конкуренция на глобальном рынке»

За последние годы структура турпотока международного аэропорта Санкт-Петербург претерпела значительные изменения. Если раньше основными гостями Северной столицы были европейцы, то сегодня аэропорт Пулково активно развивает маршрутную сеть в сторону Азии и Ближнего Востока. О том, какие страны формируют новый спрос, какие новые направления прорабатываются и почему важно активно позиционировать город на различных международных площадках, рассказала директор по авиационной коммерции аэропорта Пулково Асият Халваши.

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Каков, по-вашему, сегодня потенциал Петербурга как международного туристического центра? Какие страны формируют основной поток?

Санкт-Петербург, как и прежде, является одним из самых востребованных и популярных направлений. Однако за последние годы изменилась маршрутная сеть: если раньше было больше европейских туристов, то сейчас мы работаем над другими рынками. Такими как Китай, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Турция. В прошлом году Санкт-Петербург посетило 800 тыс. иностранных туристов (для сравнения, в 2019 году — 4,9 млн), половина из которых представители СНГ, остальные — из дальнего зарубежья: Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Индии и ОАЭ. При этом Саудовская Аравия показала самый большой прирост — более 27%. В сегодняшних условиях важно усилить продвижение нашего города, ориентируясь на привлечение туристов из стран, для которых наше направление пока остается экзотическим.

Как аэропорт взаимодействует с городом и турбизнесом в решении этой задачи?

Пулково стал первым аэропортом России, который самостоятельно реализует стратегию маркетинга территории, выступая связующим звеном между городом, авиакомпаниями и турбизнесом. Мы тесно сотрудничаем с комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, который помогает организовывать международные презентации.

Представители турбизнеса — отели, принимающие агентства и экскурсионные операторы — играют важную роль в этой работе: они принимают участие в организации ознакомительных и блог-туров, разрабатывают программы пребывания и обеспечивают размещение иностранных гостей. Вместе мы создаем комплексные предложения — от классических экскурсий по Эрмитажу до нестандартных активностей вроде туров на собачьих упряжках в Карелии, которые особенно популярны у туристов с Ближнего Востока.

Такой системный подход позволяет не просто увеличивать пассажиропоток, а позиционировать Санкт-Петербург как удобное и гостеприимное направление для новых рынков. Нужно заявлять о себе, ведь это новые рынки и направления. Они еще плохо знают Россию и, в частности, Санкт-Петербург. Да, для Европы мы заметны, а вот Китай, да и другие страны Восточной Азии только открывают наш город, его культурные и туристические возможности.

Есть ли специфика при формировании презентаций турпродуктов для новых направлений?

Да, когда мы начали работать с арабским рынком, то заметили, что наши туроператоры предлагали классическую программу, которая включает посещение Эрмитажа, Русского музея, поездки по выставочно-музейным локациям, историческим памятным местам. Но оказалось, что для них нужен микс-продукт, где есть адвенчур-туры, иммерсивные путешествия, активные поездки, эмоционально-тактильные мероприятия, то есть все то, что направлено на получение впечатлений. Они посмотрят Эрмитаж, но затем хотят посетить «Хаски-центр», где можно покататься на собачьих упряжках, погладить собак, покормить северных оленей и выпить чай в вигваме. Ранее в качестве сувениров мы привозили книги, предметы с символикой Санкт-Петербурга, но как-то взяли шапку-ушанку и увидели нескрываемый восторг в глазах. Теперь наши fam trips заканчиваются тем, что мы всем дарим шапки-ушанки и делаем совместное фото. И это приносит больше удовольствия. Для них интересен не только классический, европейский Петербург, но и национальный колорит. Кроме того, многие туристы, прилетая сюда, арендуют автомобили и едут в область, в Карелию, в близкие города, выбирая комбинированные тревел-туры.

Произошли ли изменения в бронировании по китайскому направлению?

Китайский поток поменялся по сравнению с 2019 годом. Если раньше они прилетали большими группами, то теперь — мини-группы до пяти человек или индивидуально. И, отмечу, сегодня это самый платежеспособный турист. Также растет интерес россиян к Китаю: делегации едут налаживать деловые связи, а туристы открывают для себя туристические города: Чэнду, Шанхай. Китай разрешает безвизовый въезд в свои города при транзите в другие страны — это делает стоповер-туры очень популярными.

Ранее гендиректор оператора аэропорта Пулково Леонид Сергеев говорил, что есть цель «сделать аэропорт впечатлением». Что делается в этом направлении, как формируется матрица предложений для путешественников?

Мы отслеживаем путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до посадки на борт самолета и стараемся, чтобы за этот промежуток нашему гостю было максимально комфортно: чтобы не было очереди, чтобы он мог купить необходимые вещи или перекусить. В этом отношении мы особенно чутко подходим к выбору арендаторов с интересной продуктовой линейкой. Также есть проект «Модный дом в Пулково»: аэропорт украшается в зависимости от сезона, обновляются фотозоны. Наша задача — максимально снять напряжение и волнение, которое так или иначе возникает, когда человек путешествует. Здесь важна и роль пограничной службы. Важно, чтобы гостей встречали с улыбкой на лице и делали досмотр максимально спокойным. Это вопрос гостеприимства.

Сегодня за каждого туриста идет острая международная конкуренция: если в 2024 году 6,7 млн россиян выбрали Турцию, то в Россию приехало лишь 100 тыс. турецких граждан, притом что общий выездной поток Турции достигает 12 млн человек. Поскольку половина этих туристов из-за проблем с шенгеном активно ищет альтернативы, мы должны немедленно усилить продвижение на этом рынке через точечный маркетинг, адаптированные турпакеты и улучшенную транспортную доступность, иначе упустим шанс привлечь миллионы новых гостей.

Беседовала Алла Михеенко