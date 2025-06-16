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В Краснодаре для ликвидации подтоплений подготовили 30 единиц спецтехники

В Краснодаре в связи с сильным дождем для ликвидации подтоплений подготовили 30 единиц специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обстановку в Краснодаре мониторят специалисты. Для устранения последствий дождя также готовы 13 мотопомп.

Жителей города просят сообщать о подтоплениях и подавать заявки на откачку воды по номерам 8 (861) 214-33-36 или 050. О внештатных ситуациях рекомендуют заявлять по номеру 112.

Алина Зорина

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