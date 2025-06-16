Минстрой предложил увеличить тарифы за потребление воды без счетчиков

Минстрой предложил увеличить коэффициент для расчета коммунальных платежей за воду без счетчиков в два раза, с полутора до трех. Как поясняет ведомство, действующих тарифов «недостаточно для стимулирования установки приборов учета».

Повышенные коэффициенты уже действуют в Москве в рамках пилотного эксперимента. В проекте постановления Минстроя указано, что решение позволило довести уровень оснащенности счетчиками в городе с 80% в 2015 году до 90% в 2024 году.

По данным на 2024 год, количество квартир, не оснащенных счетчиками для холодной воды, составляло 7,5 млн. Приборы учета горячей воды отсутствовали в 4,6 млн квартир.

Подробнее — в материале «Ъ» «Воду не пускают к крану мимо счетчика».