Стали известны сроки проведения российских футбольных соревнований в новом сезоне

Первый тур очередного сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июня, сообщает пресс-служба турнира. Зимний перерыв продлится с 8 декабря по 27 февраля. Последний тур запланирован на 17 мая 2026 года, переходные матчи за право играть в высшем дивизионе назначены на 20 и 23 мая.

Также бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило даты проведения Кубка и Суперкубка страны, сообщается на сайте организации. Групповой этап «Фонбет» Кубка России начнется 29 июля, суперфинал турнира состоится 24 мая. Суперкубок России пройдет 12 июля: трофей в Казани разыграют «Краснодар» и московский ЦСКА.

Роман Левищев