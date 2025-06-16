В Черноземье 17 июня будет облачно и дождливо, от +11°С до +25°С

Во вторник, 17 июня, в большинстве регионов Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +7°С до +20°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется ясная погода, а температура составит до +13°C. Днем будет облачно с прояснениями, и пойдет небольшой дождь, до +25°C.

В Воронеже ночью ожидается ясная погода, до +13°C. Днем прогнозируются переменная облачность и небольшой дождь, до +25°C.

В Курске ночью будет ясно, температура составит до +14°C. Днем ожидаются облачность с прояснениями и дождь, до +24°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируются ясная погода. Ночью — до +13°C. Днем — до +24°C.

В Орле ночью синоптики обещают переменную облачность, температура составит до +13°C. Днем будет облачно и дождливо, до +24°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачная и дождливая погода. Ночью — до +11°C. Днем — до +23°C.