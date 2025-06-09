За неделю в Черноземье произошло 218 пожаров, четыре человека погибли

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали не менее 218 пожаров, в результате которых погибли четыре человека и еще как минимум один пострадал. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Белгородской области ликвидировали 25 возгораний, из которых шесть произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Семь раз пожарные тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 940 кв. м. Подразделения МЧС России 27 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В Воронежской области за неделю произошло 44 пожара, в результате одного из которых погиб один человек. Подразделения МЧС России 17 раз реагировали на дорожные происшествия. Взрывотехники ликвидировали два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

В Курской области, по данным врио председателя комитета безопасности региона Олега Горячева, потушили 21 пожар. Один человек погиб и еще один пострадал. Подразделения МЧС России 34 раза привлекались для ликвидации последствий ДТП.

В Липецкой области произошло 36 пожаров. Никто не пострадал. Пожарные 14 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП. Взрывотехники ликвидировали один боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В Орловской области зарегистрировали 49 возгораний. Погиб один человек, еще одного спасли. Подразделения МЧС России 76 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 43 пожара. Один человек погиб. Подразделения МЧС России отреагировали на 20 дорожных происшествий.

С 26 мая по 1 июня в Черноземье произошел 601 пожар, в результате которых один человек погиб и как минимум четверо пострадали.

Егор Якимов