Мэрия закладывает 55 млн рублей на ремонт видовой площадки

В Ярославле на работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Площадка видовая» на Волжской набережной в бюджете на 2026-й год запланировано 55 млн руб. Соответствующие поправки предлагается внести в бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Напомним, что видовая площадка, построенная в 1848-1849 годах, несколько лет закрыта из-за аварийного состояния. Власти неоднократно обещали реставрацию объекта, суд даже обязал власти привести исторический объект в порядок.

В мае появился Акт государственной историко-культурной экспертизы проекта реставрационных работ, который предусматривает восстановление элементов, утраченных в XX веке — грота и центральной лестницы на нижний уровень набережной. Грот будет располагаться под видовой площадкой.

Алла Чижова