В Ярославле на набережной восстановят беседку-грот

В Ярославле планируется восстановить беседку-грот под видовой площадкой на Волжской набережной. Об этом говорится в Акте государственной историко-культурной экспертизы проекта реставрационных работ. Акт размещен для обсуждения на сайте службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз реставрации видовой площадки в Ярославле

Фото: Акт ГИКЭ Эскиз реставрации видовой площадки в Ярославле

Фото: Акт ГИКЭ

Сама видовая площадка, построенная в 1848-1849 годах, несколько лет закрыта из-за аварийного состояния. Власти неоднократно обещали реставрацию объекта. Как следует из акта, проект предусматривает восстановление элементов, утраченных в XX веке — грота и центральной лестницы на нижний уровень набережной. Мода на беседки-гроты возникла в России в начале XIX века. В Ярославле беседка-грот использовалась как часть дома губернатора (сейчас — Ярославский художественный музей). На ней гости губернаторского дома пили чай и любовались волжскими просторами.

Грот будет располагаться под видовой площадкой. Между колоннами появится металлическая решетка в соответствии с первоначальным эскизом архитектора Н.С. Шашина. «Согласно этому же эскизу, восстанавливаются боковые подпорные стенки и центральная лестница спуска на нижний уровень набережной р. Волга»,— говорится в акте.

Проект получил положительное заключение экспертизы. Сроки проведения работ пока не называются.

Антон Голицын