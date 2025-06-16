В Ярославской области обсуждают создание новых образовательных комплексов

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода встречается с руководителями образовательных учреждений для обсуждения создания новых образовательных комплексов. Беседы уже прошли в Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Ярославском, Угличском и Тутаевском округах, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в регионе создано шесть образовательных комплексов: половина — в Ярославле, два — в Рыбинске, один — в Переславле-Залесском. Как отмечает госпожа Лобода, работа учреждений в новом формате показала «положительные сдвиги». Так, зарплаты в образовательных комплексах выросли на 45-60%, большая часть сотрудников административно-управленческого звена идет работать учителями, чем решает кадровую проблему.

«Наряду с повышением зарплат работников удалось открыть новые возможности для роста качества образования. Продолжим работу по созданию образовательных комплексов на всей территории области. Они создаются путем объединения школ и дошкольных учреждений, в ряде округов в комплексы войдут учреждения дополнительного образования. Ликвидации учреждений не будет, как и сокращения педагогических работников»,— сообщила Ирина Лобода.

Директор Улейминской средней школы имени Героя Советского Союза А.В. Дерюгина Анна Казанская выделила плюсы создания новых комплексов.

«При общей бухгалтерии меньше ошибок, проще отчетность, возможна автоматизация процессов. Освобождение директоров и педагогов от непрофильных задач, например составления отчетности, даст больше времени на развитие образовательных программ, внедрение инновационных методик и индивидуальную работу с учениками. Доступ к общим ресурсам – методическим базам, курсам повышения квалификации – улучшит профессиональный уровень педагогов»,— уверена госпожа Казанская.

Ранее министр образования отмечала, что другие школы и детские сады, видя позитивные изменения, также обращаются с предложениями включить их в комплексы. В частности, директор Переславской гимназии Любовь Кольцова считает, что объединение в образовательный комплекс позволит организовать работу по подготовке дошкольников на более качественном уровне.

Алла Чижова