«Питсбург» не предложит Евгению Малкину новый контракт
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» не собирается заключать новое соглашение с российским нападающим Евгением Малкиным, сообщает The Athletic со ссылкой на источники внутри клуба. Действующий контракт трехкратного обладателя Кубка Стэнли истекает после следующего сезона.
Евгений Малкин
Фото: Gene J. Puskar / AP
Отмечается, что доподлинно неизвестно, заинтересован ли Малкин в сотрудничестве с другим клубом НХЛ. Однако ранее он заявлял, что планирует завершить карьеру именно в «Питсбурге» — клубе, за который он играет без малого два десятка лет.
В завершившемся в апреле регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 68 встреч и набрал 50 очков (16 заброшенных шайб + 34 голевые передачи). Всего за карьеру на его счету свыше 1200 матчей и 1300 очков в «гладких» первенствах. Россиянин — обладатель шести личных наград НХЛ, включая один приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и один — самому ценному игроку play-off.