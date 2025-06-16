«Питсбург» не предложит Евгению Малкину новый контракт

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питсбург Пингвинс» не собирается заключать новое соглашение с российским нападающим Евгением Малкиным, сообщает The Athletic со ссылкой на источники внутри клуба. Действующий контракт трехкратного обладателя Кубка Стэнли истекает после следующего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Малкин

Фото: Gene J. Puskar / AP Евгений Малкин

Фото: Gene J. Puskar / AP

Отмечается, что доподлинно неизвестно, заинтересован ли Малкин в сотрудничестве с другим клубом НХЛ. Однако ранее он заявлял, что планирует завершить карьеру именно в «Питсбурге» — клубе, за который он играет без малого два десятка лет.

В завершившемся в апреле регулярном чемпионате НХЛ Малкин провел 68 встреч и набрал 50 очков (16 заброшенных шайб + 34 голевые передачи). Всего за карьеру на его счету свыше 1200 матчей и 1300 очков в «гладких» первенствах. Россиянин — обладатель шести личных наград НХЛ, включая один приз самому ценному игроку регулярного чемпионата и один — самому ценному игроку play-off.

Роман Левищев