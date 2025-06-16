Аль Пачино встретился с папой римским Львом XIV
Американский актер Аль Пачино и итальянский кинопродюсер Андреа Иерволино встретились с папой римским Львом XIV. В Италии они находятся на съемках биографического фильма о семье Мазерати.
Слева направо: кинопродюсер Андреа Иерволино, актер Аль Пачино и папа римский Лев XIV
Фото: Andrea Iervolino
«Встреча стала моментом глубокого духовного и культурного вдохновения, сосредоточенного вокруг общих ценностей, которые лежат в основе как Католической церкви, так и фильма: семейного единства, любви, сострадания и важности содействия общему благу»,— сообщил Андреа Иерволино (цитата по Variety).
На фотографии, которую опубликовал кинопродюсер, понтифик держит в руках игрушечную модель гоночного автомобиля.
О начале работы над фильмом «Мазерати: братья» стало известно в 2023 году. Аль Пачино сыграет в нем бизнесмена и инвестора автомобильной компании Maserati Винченцо Ваккаро. В съемках фильма также участвуют Энтони Хопкинс, Энди Гарсиа и Джессика Альба.