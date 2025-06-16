КубГТУ стал единственным вузом с бюджетными местами на экономическом направлении

В 2025 году Кубанский государственный технологический университет стал единственным высшим учебным заведением Краснодарского края, получившим бюджетные места на программы в сфере экономики. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рамках приемной кампании на программы бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» выделено 12 и 11 мест на два разных профиля. На направление 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» предусмотрено 15 бюджетных мест.

На программы магистратуры по каждому из этих направлений выделено по 10 мест.

Алина Зорина