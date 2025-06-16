В Ярославле отпраздновали годовщину полета Терешковой

В Ярославском планетарии 16 июня состоялась торжественная программа «Эй! Небо! Сними шляпу!», посвященная полету в космос Валентины Терешковой. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

62 года назад, в этот день в 1963 году, Валентина Терешкова, уроженка Тутаевского района, отправилась в космос, став первой в мире женщиной-космонавтом. В 12 часов 29 минут 51 секунду, в момент старта, прозвучала фраза «Эй! Небо! Сними шляпу! Я к тебе иду». Полет длился с 16 по 19 июня на корабле «Восток-6».

Кроме того, сегодня, 16 июня, в планетарии открылись VII фестиваль полнокупольных фильмов «Отражение Вселенной» и конференция «Планетарий XXI века», участие в которой принимают ученые, сотрудники планетариев из разных стран.

Алла Чижова