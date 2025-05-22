«Вертекс» к 2026 году намерен расширить продуктовый портфель до 440 наименований

Фармацевтическая компания «Вертекс» к 2026 году планирует расширить число позиций продукции до более 440 наименований. В текущем году количество новых наименований продуктов составит около 30, учитывая разные фасовки и дозировки лекарств, сообщили в пресс-службе предприятия.

Мощности компании в этом году направлены на выпуск лекарств, препаратов для применения в оториноларингологии и нормализации желудочно-кишечного тракта. Гендиректор «Вертекса» Георгий Побелянский отметил, что ключевая задача предприятия состоит в обеспечении доступности продукции максимальному количеству людей. Внимание разработке препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний особо уделяется, поскольку последствия этих диагнозов остаются в числе основных причин смертности.

Порядка 100 продуктов в настоящий момент находятся на стадиях разработки и регистрации. Среди них лекарства для применения в кардиологии, дерматологии, гинекологии и отоларингологии, препараты для лечения кардиологических, эндокринных, неврологических и других заболеваний.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что президент Кубы посетил в Петербурге завод «Герофарм» и осмотрел цеха производства инсулинов.

Татьяна Титаева