Суд обязал донской минздрав предоставить лекарство ребенку-инвалиду

Прокуратура Кагальницкого района через суд добилась предоставления лекарственного препарата стоимостью свыше 50 тыс. руб. ребенку-инвалиду с хроническим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что врачебная комиссия рекомендовала ребенку медикамент, который долго время не выдавался. Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать министерство здравоохранения Ростовской области предоставить несовершеннолетнему необходимое лекарство. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа.

Константин Соловьев