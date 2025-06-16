Суд обязал донской минздрав предоставить лекарство ребенку-инвалиду
Прокуратура Кагальницкого района через суд добилась предоставления лекарственного препарата стоимостью свыше 50 тыс. руб. ребенку-инвалиду с хроническим заболеванием. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Уточняется, что врачебная комиссия рекомендовала ребенку медикамент, который долго время не выдавался. Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать министерство здравоохранения Ростовской области предоставить несовершеннолетнему необходимое лекарство. Инстанция удовлетворила требования надзорного органа.