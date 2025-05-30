Еще 21 житель Нижегородской области вернулся из украинского плена
Из украинского плена на Родину вернулся еще 21 житель Нижегородской области. Об этом сообщила региональный омбудсмен Оксана Кислицына 29 мая.
Фото: сайт уполномоченного по правам человека в РФ
Трехдневный обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000 завершился в минувшие выходные.
«Процесс возвращения граждан на Родину продолжается. Всем родным, которые обращались к нам за помощью, желаю набраться сил и терпения — мы делаем все возможное для возвращения каждого нижегородца домой»,— написала Оксана Кислицына на своей странице в VK.
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале мая домой из плена вернулись еще два нижегородца.