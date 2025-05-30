Еще 21 житель Нижегородской области вернулся из украинского плена

Из украинского плена на Родину вернулся еще 21 житель Нижегородской области. Об этом сообщила региональный омбудсмен Оксана Кислицына 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт уполномоченного по правам человека в РФ Фото: сайт уполномоченного по правам человека в РФ

Трехдневный обмен военнопленными и мирными гражданами между Россией и Украиной в формате 1000 на 1000 завершился в минувшие выходные.

«Процесс возвращения граждан на Родину продолжается. Всем родным, которые обращались к нам за помощью, желаю набраться сил и терпения — мы делаем все возможное для возвращения каждого нижегородца домой»,— написала Оксана Кислицына на своей странице в VK.

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале мая домой из плена вернулись еще два нижегородца.

Галина Шамберина