Выезд на встречку спровоцировал аварию с пострадавшими детьми в Ленобласти

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту автомобильной аварии, в которой пострадали дети. Дорожный инцидент произошел 15 июня в 13:55 на 26-м километре автодороги Зуево — Новая Ладога в Киришском районе, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 35-летний водитель Volkswagen Vento при попытке повернуть налево на нерегулируемом перекрестке столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe, который под управлением 28-летнего водителя двигался в попутном направлении по встречной полосе.

В результате ДТП травмы получил водитель немецкой иномарки — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу попали две его несовершеннолетние пассажирки: 11-летняя ученица 5-го класса — в состоянии средней степени тяжести и девочка 5-и лет — в удовлетворительном состоянии.

По факту аварии вынесено определение о возбуждении дела по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего), уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пострадавшей двенадцатилетней школьнице в результате ДТП на Будапештской улице в Петербурге.

Андрей Цедрик