В Ярославской области снесли 250 погибших объектов

В Ярославской области демонтировали 250 объектов, признанных фактически погибшими. Всего в таком перечне 2,5 тыс. зданий и остаточных конструкций. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Лучшая динамика по выявлению погибших объектов отмечена в Ростовском и Некрасовском округах — там меньше, чем за месяц, в перечень внесли 100 объектов. Как пояснила зампред областного правительства Татьяна Потемкина, снос заброшенных объектов обеспечивает безопасность жителей и возможность оживления территории, например, строительства жилых комплексов или создания парков.

Алла Чижова