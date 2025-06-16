В Ярославской области снесли 250 погибших объектов
В Ярославской области демонтировали 250 объектов, признанных фактически погибшими. Всего в таком перечне 2,5 тыс. зданий и остаточных конструкций. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Лучшая динамика по выявлению погибших объектов отмечена в Ростовском и Некрасовском округах — там меньше, чем за месяц, в перечень внесли 100 объектов. Как пояснила зампред областного правительства Татьяна Потемкина, снос заброшенных объектов обеспечивает безопасность жителей и возможность оживления территории, например, строительства жилых комплексов или создания парков.