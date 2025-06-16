Песков: конфликт Израиля и Ирана разделил мировое сообщество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле обращают внимание на реакцию западных стран по поводу эскалации военного конфликта между Израилем и Ираном. По его словам, международное сообщество разделилось на тех, кто поддержал начало израильской операции, и тех, кто ее осудил.

«Безусловно, мы обратили на это внимание, продолжаем обращать на это внимание. Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил начало происходящего, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла. Он считает, что это «хороший урок для всех».

Как уточнил пресс-секретарь, Москва осуждает «действия, которые привели к такой опасной эскалации». Он также сказал, что новая фаза войны на Ближнем Востоке осложнила диалог по иранской ядерной программе.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», в рамках которой нанес несколько серий массированных ударов по территории Ирана. Под атаку попали объекты ядерной программы страны, Министерства обороны, КСИР и оборонной промышленности. Иран также совершил несколько массированных атак, в том числе с использованием баллистических ракет и как минимум одной гиперзвуковой.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто остановит льва».

Петр Бузлаев