Доля локализации оборудования курортов СКФО выросла до 47%

Доля локализации оборудования на курортах Северного Кавказа увеличилась с 5% до 47% за несколько лет. Об этом сообщает пресс-служба «Кавказ.РФ».

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Исполнительный директор «Кавказ.РФ» Хасан Тимижев отметил, что уровень локализации в скором времени может составить 100%.

«Импортозамещение проходит по всем направлениям — от комплектующих для канатных дорог до одежды, в которой работают наши спасатели на Эльбрусе. И, по оценкам, работать в этой одежде намного комфортнее», — добавил Хасан Тимижев.

В настоящее время на горнолыжных курортах под управлением «Кавказ.РФ» функционируют девять канатных дорог. К 2030 году на курортах Эльбрус, Ведучи, Мамисон и Армхи планируется построить еще девять дорог и четыре системы искусственного оснежения. Поставщиком оборудования выступает компания «Руслет».

«Запуск нашей новой производственной площадки в ОЭЗ "Эммаусс" позволит полностью закрыть потребность российских курортов в современных канатных дорогах и в перспективе выйти на зарубежные рынки»,— отметил генеральный директор и управляющий партнер компании «Руслет» Дмитрий Сидорович.

В сентябре 2025 года завод компании «Руслет» заработает на полную мощность и будет выпускать 15 канатных дорог в год.

Технологическое оборудование для двух канатных дорог на курорте Ведучи также предоставил «Руслет». Ввод объектов в коммерческую эксплуатацию намечен на конец 2025 года.

Николай Аксенов