В Краснодаре установят две мемориальные доски

Городская Дума Краснодара приняла решение об установке мемориальных досок в честь ветерана Великой Отечественной войны Аршалуйса Хачикьяна и боевого летчика Алексея Вострикова. Вопрос рассмотрели на внеочередном заседании, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Памятную доску участнику Сталинградской битвы, заслуженному врачу РСФСР, кандидату медицинских наук Аршалуйсу Хачикьяну разместят на фасаде хирургического корпуса Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи. В этом учреждении он работал главным врачом с 1974 по 1986 годы.

Мемориальная доска полковнику, командиру 292-го отдельного вертолетного полка Алексею Вострикову появится на фасаде многоквартирного дома по улице Дзержинского, 211. С 1990 по 1992 годы он командовал вертолетным полком в столице Южной Осетии Цхинвале во время грузино-осетинского конфликта. Впоследствии стал Почетным гражданином этого города и депутатом городской Думы Краснодара VII созыва.

Алина Зорина