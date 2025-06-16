Сотрудник «Курганавтодора» осужден за приемку некачественного ремонта дороги

Курганский городской суд признал сотрудника государственного казенного учреждения «Курганавтодор», принявшего дорогу после некачественного ремонта, виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления два года, сообщает прокуратура Курганской области.

Суд установил, что в ноябре-декабре 2022 года сотрудник «Курганавтодора» подписал акты о завершении ремонта участка автомобильной дороги Курган — Половинное — Воскресенское, в которых содержались недостоверные сведения об объемах и качестве выполненной работы. В результате подрядчик необоснованно получил из бюджета почти 21 млн руб.