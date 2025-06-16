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В Новочеркасске 30-летнего жителя задержали по подозрению в оправдании терроризма

В Новочеркасске правоохранители задержали 30-летнего местного жителя, которого подозревают по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что фигурант разместил в мессенджере комментарий, оправдывающий террористическую деятельность. Задержанного заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается.

Константин Соловьев

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