В Новороссийске без подачи воды временно остались около 1 тысячи человек

В Новороссийске из-за аварийных работ на ул. Молодежная, 28 без водоснабжения временно остались около 1 тыс. человек. На время ремонтных работ организован подвоз воды автоцистернами по заявкам населения. Об этом сообщили в МУП «Водоканал Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Технологическое отключение воды выполнили 10 июня в 10:00, ориентировочное время окончания работ – 19:00.

Водоснабжение прервали в часть зоны № 27, работы коснулись ул. Героев Десантников, Дзержинского, Ленина, Суворовская, Рыбацкая и Молодежная. Авария также затронула работу соцобъектов: школы №11, 10 детсады №12, 9, 62, 7 и Морской технический лицей.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске отключат горячую воду на 2 недели из-за ремонта котельной на ул. Герцена, 17.