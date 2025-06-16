Олег Митяев станет хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Летнем театре

На фестивале Ural Music Night («Уральская ночь музыки») выступит бард и народный артист России Олег Митяев. Он станет хедлайнером площадки Летнего театра в парке им. Маяковского, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Автор и исполнитель песен, ставших частью национальной культурной памяти, таких как «Лето — это маленькая жизнь», «Как здорово, что все мы здесь», «Не наточены ножи», выступит с концертом в летний вечер. Артист является лауреатом премий «Шансон года», «Золотой граммофон», «Виктория» и «Овация».

Дата и время проведения концерта Олега Митяева будут объявлены позднее.

Музыкальный фестиваль Ural Music Night пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Объявленными хедлайнерами мероприятия стали бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и суперфиналистка шоу «Голос. Дети» Арина Точилова, уфимская группа Ay Yola и группа «АК-47». Также фестиваль в этом году дополнит «Ночь танца». На участие в фестивале подано 2,1 тыс. заявок из восьми федеральных округов России и 20 стран.

Полина Щуцкая