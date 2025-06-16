В Судаке спасли подростка с травмой на тропе Голицына

Спасатели эвакуировали с горной тропы Голицына в Судаке подростка, получившего травму ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

Сотрудники экстренных служб оперативно обнаружили подростка и сопроводили его до ближайшего населенного пункта, где передали врачам. Всего для помощи пострадавшему привлекли семь человек и три единицы техники.

Ведомство напоминает о необходимости регистрировать маршруты даже однодневных походов на официальном сайте.

Алина Зорина