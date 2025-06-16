NourNews: Израиль попытался атаковать аэропорт Тебриза в Иране

Израильские ВВС предприняли попытку атаковать аэропорт города Тебриз в Иране, передает агентство NourNews со ссылкой на управление чрезвычайных ситуаций провинции Восточный Азербайджан. Иранские системы противовоздушной обороны отразили нападение, говорится в сообщении.

«Сионистский режим, продолжая агрессивные действия в отношении Ирана, подверг прилегающие к международному аэропорту Шахида Мадани в Тебризе районы ракетной атаке»,— говорится в сообщении агентства.

В настоящий момент обстановка в городе спокойная, сообщает NourNews.

Взаимные удары Израиля и Ирана начались в ночь на 13 июня. Тогда израильская сторона начала операцию «Народ как лев». Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана. Тегеран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила удары по целям на иранской территории.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Домбицкая