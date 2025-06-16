В Челябинске здания ЮУЖД и «Челябэнерго» признают объектами культурного наследия

Исторические здания Южно-Уральской железной дороги и АО «Челябэнерго» в центре Челябинска признают выявленными объектами культурного наследия федерального значения. В ближайшее время их возьмут под охрану. Соответствующие акты размещены на сайте государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области.

Шестиэтажное каменное здание ЮУЖД расположено на площади Революции, 3. Оно построено в 1942 году. С того времени в здании расположена администрация Южно-Уральской железной дороги.

Пятиэтажное здание АО «Челябэнерго» находится на площади Революции, 5. Оно возведено в 1953-1955 годах. В акте государственной историко-культурной экспертизы отмечено, что здание построено в классическом стиле, свойственном Московской архитектурной школе конца 1940-х и начала 1950-х годов.

С 22 мая по 5 июня прошли общественные обсуждения актов государственной экспертизы. Ее проводили для обоснования включения двух зданий в список объектов культурного наследия. В результате никаких предложений или возражений не поступило.

Ольга Воробьева