Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки после обращения жительницы Йошкар-Олы о нарушении прав жильцов аварийного дома. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин доложить о проверке после жалобы жильцов аварийного дома в Йошкар-Оле

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин доложить о проверке после жалобы жильцов аварийного дома в Йошкар-Оле

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жительница Йошкар-Олы обратилась к Александру Бастрыкину через приемную СК во «ВКонтакте». Она рассказала о состоянии дома на улице Свердлова, построенного в 1955 году. По ее словам, конструкции здания разрушаются, деревянные перекрытия прогнили, физический износ превышает 80%. В 2017 году дом был признан аварийным и подлежащим расселению до декабря 2024 года, однако, как утверждает заявительница, новые квартиры жильцам до сих пор не предоставлены.

По информации ведомства, региональное управление СК начало процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину доложить о ее ходе и результате. Проверка поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Анар Зейналов