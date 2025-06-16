Нижегородка лишилась 2 млн рублей, решив заработать на инвестициях

В Ленинском районе Нижнего Новгорода местная жительница потеряла более 2 млн руб., откликнувшись на предложение о дополнительном заработке. По данным полиции, она два месяца общалась в мессенджере с человеком, который представился руководителем торговой платформы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Собеседник убедил нижегородку пройти обучение заработку на инвестициях, перейти по незнакомой ссылке и скачать неизвестное приложение. После этого пострадавшая оформила кредиты в банках на общую сумму 2 млн руб. К этим деньгам она добавила свои 25 тыс. руб. и перевела все деньги на якобы брокерский счет и на указанный ей номер телефона.

После этого мошенник перестал выходить с нижегородской на связь и она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин