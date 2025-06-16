В Севастополе задержали подозреваемого в убийстве бывшей тещи

В Севастополе задержан подозреваемый в убийстве пожилой женщины, совершенном днем 16июня на территории садоводства «Риф». По данным городского УМВД, мужчина нанес потерпевшей ножевые ранения в область шеи, после чего попытался скрыться, но был обезврежен прохожими и передан прибывшему наряду полиции. Жертва, гулявшая с четырехлетним внуком, скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственное управление СКР по региону возбудило дело по ч.1 ст.105 УКРФ (убийство). Фигурантом оказался 33 летний житель Бахчисарайского района — бывший зять потерпевшей. Как установило следствие, год назад он развелся с супругой, которая вместе с шестью детьми переехала к матери в Балаклавский район. По версии следователей, мужчина считал, что именно теща стала причиной распада семьи, и заранее спланировал нападение: дождавшись, когда женщина выйдет из магазина вместе с ребенком, он нанес ей удар ножом.

Очевидцы происшествия вызвали полицию и оказали первую помощь пострадавшей, однако обильное кровотечение оказалось смертельным. Ребенок не пострадал и передан матери. Орудие преступления изъято, назначены судебно медицинские и трасологические экспертизы, допрашиваются свидетели, проводится проверка показаний на месте.

По информации следствия, подозреваемый дал признательные показания. Суд изберет ему меру пресечения в ближайшее время. Если вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков