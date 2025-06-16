Челябинское отделение «Единой России» обновило состав политсовета и президиума

В Челябинске из состава регионального политического совета партии «Единая Россия» исключены шесть человек, в том числе двое из президиума. На их место избраны новые члены. Ротацию руководящих органов провели на конференции регионального отделения партии 16 июня.

Из регионального политсовета вывели бывшего главу Курчатовского района Челябинска Сергея Антипова, экс-главу Калининского района и действующего вице-мэра по строительству Владимира Шамне, экс-мэра Чебаркуля Светлану Виноградову, бывшего руководителя областного штаба «Молодой гвардии» Максима Голощапова, уехавшего работать в зоне специальной военной операции экс-председателя совета депутатов Троицка Василия Хасанова, а также Вадима Воробья, когда-то курировавшего партийный проект «Народный контроль» и возглавлявшего совет сторонников партии.

Максима Голощапова и Вадима Воробья делегаты конференции исключили из президиума регионального политсовета.

Доизбраны в политический совет руководитель регионального штаба «Молодой гвардии» Владислав Уланов, а также главы пяти районов Челябинска: Центрального — Виктор Ереклинцев, Калининского — Сергей Колесник, Тракторозаводского — Татьяна Букреева, Ленинского — Ольга Гущина, Курчатовского – Константин Матыгин.

В состав президиума включили Владислава Уланова и заместителя председателя правительства Челябинской области Юрия Кузнецова.