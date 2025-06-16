Жители ПФО поддержали идею сделать «тревожную кнопку» в банковском приложении

Согласно опросу ВТБ, 81% жителей Приволжского федерального округа (ПФО) поддерживают идею создания «тревожной кнопки» в банковских приложениях. Исследование, проведенное перед Петербургским международным экономическим форумом 2025 года, показывает, что большинство респондентов считают эту функцию необходимой для быстрого уведомления банков о мошенничестве или потере карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отметили в кредитной организации, около половины жителей ПФО сталкивались с попытками мошенничества, что делает «тревожную кнопку» особенно актуальной. Более половины опрошенных (57%) хотели бы, чтобы сигнал от кнопки поступал как в банки, так и в правоохранительные органы, 15% предпочли бы только банки, а 28% считают, что это должно зависеть от ситуации.

Респонденты также отметили важность передачи данных о местоположении устройства в случае срабатывания сигнала, что поддержали 93% участников опроса. Для 36% опрошенных приоритетной функцией является блокировка карты, а треть считает важной передачу местоположения и сведений о последних транзакциях. 75% респондентов ожидают, что банк должен блокировать счет в течение одной минуты после нажатия кнопки.

Евгений Чернов