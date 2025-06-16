В Оренбуржье голосование на выборах продлится три дня

Голосование на выборах в Оренбургской области в 2025 году пройдет в течение трех дней. Оно продлится с 12 по 14 сентября. Об этом сообщает региональный облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Трехдневное голосование будет проходить на досрочных выборах губернатора Оренбуржья и выборах в органы местного самоуправления. Кроме главы региона жители будут голосовать за депутатов представительных органов муниципальных районов, муниципальных и городских округов в 41 муниципальном образовании (кроме Илекского района, 724 мандата).

Также в сентябре текущего года в Оренбуржье состоятся выборы депутатов представительных органов муниципальных образований сельских поселений в 407 муниципальных образованиях (3337 мандатов) и выборы глав Первомайского поссовета Оренбургского района и Наурузовского сельсовета Пономаревского района.

В настоящее время в регионе начался период выдвижения кандидатов на досрочных выборах губернатора. Своих кандидатов выдвинут четыре политические партии: «Единая Россия» (16 июня), «Новые люди», «Коммунисты России» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (17 июня).

Георгий Портнов