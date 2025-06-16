Бастрыкин потребовал проверить инцидент с наездом самоката на ребенка в Марий Эл
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после сообщений о травмировании пятилетнего мальчика в результате наезда электросамоката в Марий Эл. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России.
Бастрыкин потребовал проверить инцидент с наездом самоката на ребенка в Марий
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
По данным СМИ, 14 июня в Йошкар-Оле 15-летний подросток, управляя электросамокатом, сбил пятилетнего ребенка. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Республике Марий Эл Евгению Тумандейкину провести процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных результатах.
Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.