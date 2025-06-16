В 2025 году кинокомпании получили 50 млн рублей за съемки на Кубани

Семь кинокомпаний получили субсидии на общую сумму 50 млн руб. за производство десяти фильмов в Краснодарском крае. Власти подвели итоги отбора по предоставлению средств организациям кинематографии на возмещение части затрат при съемках национальных картин на территории Кубани, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Поддержку кинокомпаниям, которые снимают фильмы на Кубани, оказывают пятый год. За это время они потратили более 1,2 млрд руб. на съемки кинокартин в регионе.

«Субсидии на сумму свыше 200 млн руб. получили 57 картин. В 2023 году мы увеличили ставку с 20 до 30% и максимальный размер субсидии по одному кинопроекту до 12 млн руб. Кинопроизводство способствует развитию экономики. За пять лет реализации кинопроектов, получивших рибейты, привлечено более 600 региональных контрагентов»,— заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

Поддержку получили сериалы «Пять минут тишины. Море и горы», «Ищейка», «Орлинская. Козни Амура», «Орлинская. Молния Зевса», «Золотое дно», «Мой любимый Раджа», «Невеста поневоле», «Солнце, море, два ствола», а также фильмы «День рождения Сидни Люмета» и «Тур с Иванушками».

В этом году поступило 21 заявление на компенсацию затрат на производство фильмов в Краснодарском крае. 11 проектов, которые прошли конкурсный отбор, могут рассчитывать на поддержку без повторной подачи заявки.

«Претендовать на получение поддержки компании могут либо в случае увеличения бюджета в текущем году, либо в начале следующего года»,— пояснил руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василий Воробьев.

С 2023 года действует специальный микрозаем «Кино» для предпринимателей в сфере кинематографии. Бизнесмены могут получить до 5 млн руб. под 3% годовых на срок до трех лет для закупки оборудования и услуг.

Кроме того, в регионе работает кинокомиссия, которая обеспечивает сопровождение проектов: поиск локаций, взаимодействие с властями и предоставление информации о местных кинопроизводителях. Количество снятых в крае картин растет ежегодно: с 20 проектов в 2020 году до 60 в 2024-м. За истекший период 2025 года в регионе отсняли свыше 30 кинопроектов.

Алина Зорина