Reuters: Россия сократила морской экспорт нефтепродуктов на 1,2% в мае

Вывоз нефтепродуктов через российские морские порты в мае сократился на 1,2% к предыдущему месяцу, следует из расчетов Reuters. Всего на экспорт Россия за месяц поставила 9,604 млн тонн нефтепродуктов. Снижение поставок произошло на фоне сезонных ремонтов на НПЗ, пишет агентство.

Сократились отгрузки топлива через арктические порты Архангельск и Мурманск. Экспорт упал на 47,5% в посуточном выражении — с 68,4 тыс. тонн в апреле до 37,1 тыс. тонн в мае. Также на 31,1% сократили экспорт топлива Дальневосточные морские порты — с 680 тыс. тонн до 484,1 тыс. тонн в предыдущем месяце. Экспортную перевалку нефтепродуктов снизили и порты Азовского и Черного морей. Показатель снизился на 0,4%, до 3,698 млн тонн.

При этом экспорт через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга вырос на 3% — до 5,386 млн тонн, рассказал источник Reuters. К маю 2024 года экспортная перевалка топлива через российские порты выросла на 0,1%.

Как сообщалось в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ), российские порты в мае отправили на экспорт по морю 133 тыс. тонн бензина. Вывоз топлива сократился на 47% год к году и на 63% месяц к месяцу, писал РБК. Падение экспорта эксперты центра связывали с укреплением рубля.

Вместе с тем в ЦЦИ уточняли, что с 26 мая по 1 июня загрузка российских портов нефтью снизилась на 28,6% из-за санкций ЕС против 189 танкеров. По данным экспертов, экспорт может восстановиться на 10–15% в ближайшие недели.