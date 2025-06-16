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Минздрав УР погасил задолженность 12 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Региональное министерство здравоохранения погасило задолженность по государственному контракту на сумму свыше 12,3 млн руб. после вмешательства прокуратуры Удмуртии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что региональный минздрав не произвел своевременный расчет с субъектами малого бизнеса, выполнившими свои обязательства по поставке лекарств. В результате вмешательства прокуратуры задолженность была погашена. Первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии привлекли к административной ответственности.

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