Губернатор поддержал Сергея Новака на выборах главы Ахтубинского района

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поддержал кандидатуру Сергея Новака на предстоящих выборах главы Ахтубинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе встречи с Сергеем Новаком господин Бабушкин обсудил самые разные вопросы, включая ЖКХ, транспортное обеспечение, обращение с отходами и социально-экономическую ситуацию в Ахтубинском районе. Губернатор назвал давними проблемы в сфере ЖКХ.

Секретарь Ахтубинского местного отделения партии «Единая Россия» отметил, что району требуется специализированная техника для устранения аварийных ситуаций. Игорь Бабушкин дал поручение проработать вопрос ее приобретения.

Павел Фролов