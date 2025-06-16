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Губернатор поддержал Сергея Новака на выборах главы Ахтубинского района

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поддержал кандидатуру Сергея Новака на предстоящих выборах главы Ахтубинского района. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В ходе встречи с Сергеем Новаком господин Бабушкин обсудил самые разные вопросы, включая ЖКХ, транспортное обеспечение, обращение с отходами и социально-экономическую ситуацию в Ахтубинском районе. Губернатор назвал давними проблемы в сфере ЖКХ.

Секретарь Ахтубинского местного отделения партии «Единая Россия» отметил, что району требуется специализированная техника для устранения аварийных ситуаций. Игорь Бабушкин дал поручение проработать вопрос ее приобретения.

Павел Фролов

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