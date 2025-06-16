На Дону чиновницу обязали выплатить штраф за формальный ответ на обращение

В Целинском районе по ходатайству прокурора замглавы администрации района привлечена судом к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе главы администрации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Нине Батищевой. Уточняется, что госпожа Батищева предоставила «формальный ответ» на обращение граждан гражданина в сфере безопасности дорожного движения.

После вмешательства прокуратуры доводы местного жителя были рассмотрены, а на чиновницу наложен административный штраф.

Константин Соловьев