Контракт на благоустройство парка в Златоусте признали незаконным

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений решение первой инстанции о признании незаконным контракта на установку малых архитектурных форм (МАФ) на территории парка «Дворцовый» между златоустовским управлением жилищно-коммунального хозяйства и индивидуальным предпринимателем, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Подозрения в неправомерности договора появились у сотрудников надзорного ведомства. Выяснилось, что контракт заключили без проведения торгов. Бизнесмен приобрел товары для выполнения работ на сумму более 600 тыс. руб., минуя аукцион. Прокуратура посчитала, что такие действия предпринимателя лишили возможности потенциальных участников конкурса подписать договор, и подала иск. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил требования: признал контракт ничтожным и взыскал в пользу управления ЖКХ с исполнителя 2 млн руб. неосновательного обогащения. Бизнесмен обжаловал решение, однако Восемнадцатый арбитражный оставил его без изменений.

Виталина Ярховска