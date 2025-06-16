В Оренбуржье на ремонт муниципальных дорог выделят 585,5 млн рублей

На ремонт муниципальных дорог в Оренбуржье направят более 585,5 млн руб. Соответствующее постановление подписали на заседании регионального правительства, сообщает минстрой Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что ранее Медногорску также выделили почти 687 млн руб. на капитальный ремонт путепровода, расположенного на ул. Парковой — ул. Горького. В этом году разработают проектно-сметную документацию и начнут строительно-монтажные работы. Полностью все работы планируется завершить в 2026 году.

Орску направят 444,3 млн руб. на ремонт дороги и путепроводов по улице Водоканальной и 20 млн руб. на оборудование освещения на дорогах города в рамках программы развития.

Руфия Кутляева