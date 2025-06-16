Умер актер Вячеслав Богачев

Советский и российский актер, сценарист и режиссер Вячеслав Богачев умер в возрасте 77 лет. Информацию о смерти господина Богачева подтвердила ТАСС его жена Ольга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: личный архив Фото: личный архив

По данным Telegram-канала SHOT, причиной смерти Вячеслава Богачева стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне продолжительной болезни. Тело артиста обнаружили 15 июня в его московской квартире на Бакунинской улице.

Вячеслав Богачев родился в 1948 году. В 1971 году он окончил Школу-студию МХАТ и служил в Московском театре имени Ленинского Комсомола до 1978 года. В 1990-е начал работать в Минфине, где занимался телевизионными проектами ведомства.

За свою карьеру Вячеслав Богачев сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах. Среди наиболее известных — «В круге первом», «Романовы: венценосная семья», «Я тебя помню», «Живая мишень» и «Темные аллеи». В фильме «Темные аллеи» он выступил не только как актер, но и как сценарист и режиссер. Кроме того, господин Богачев работал над фильмом «Российские Багамы».