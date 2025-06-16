Мексиканский пианист выступит на «Фортепианном марафоне» в Свердловской области

Хедлайнером X «Фортепианного марафона» детской филармонии станет мексиканский пианист и композитор Эктор Инфансон. Марафон пройдет 18 июня в саундпарке ЦПКИО им. Маяковского, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Темой марафона в 2025 году стала «Музыка России». Прикоснуться к клавишам концертного рояля Kawai в этот день смогут более 150 музыкантов. Участие мексиканского пианиста стало возможным благодаря договоренностям заместителя губернатора Василия Козлова с Чрезвычайным и полномочным послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом, достигнутым в рамках XIV Евразийского экономического форума молодежи.

«Жители Свердловской области через музыку смогут познакомиться с самобытной культурой Мексики. Мы намерены и дальше укреплять гуманитарные контакты с нашими мексиканскими коллегами. Кроме того, в этом году Россия и Мексика отмечают 135-летие дипломатических отношений»,— отметил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин.

Кроме того, в программе марафона выступления молодых музыкантов, студентов музыкального училища имени Чайковского, Уральской консерватории и маститых пианистов. Сольный концерт Эктора Инфансона начнется в 19:00, вход для гостей свободный.

Полина Щуцкая