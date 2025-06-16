Директора книжного магазина «Подписные издания» оштрафовали на 20 тыс. рублей

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга обвинил директора ООО «Комплект — Подписные издания» Елену Орлову в участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной (ст. 20.33 КоАП). Ее оштрафовали на 20 тыс. руб. Поводом стала продажа книги Игоря Олиневича «Еду в Магадан», рассказала глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Книга господина Олиневича издана при поддержке иностранной некоммерческой организации ABCF (Федерация анархического черного креста). Американская НКО включена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

В конце мая «Ъ-СПб» сообщал о том, что суд рассмотрит дело об административном правонарушении Елены Орловой. Книга попала в магазин по договору, который с одной стороны подписала госпожа Орлова, с другой — индивидуальный предприниматель Анна Курбатова. Тогда же за распространение «Еду в Магадан» оштрафовали московский книжный магазин «Фаланстер» и его директора Бориса Куприянова.