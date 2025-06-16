Оренбургские власти возместят расходы за капремонт дома, поврежденного паводком

Министерство строительства жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области обязано выплатить компенсацию за капитальный ремонт дома, поврежденного паводком в 2024 году. Такое решение принял Оренбургский областной суд по иску жителя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Истец обратился в суд после отказа ведомства выплатить компенсацию. В министерстве аргументировали, что у заявителя есть другое жилье. Суд первой инстанции признал право на компенсацию и обязал министерство выплатить средства.

Министерство подало апелляцию, заявив, что у истца есть другое жилье. Однако апелляционный суд отметил, что в доме проживают четыре человека, и на каждого приходится всего 13 кв. м, что менее установленной нормы. Суд оставил решение в силе, а жалобу министерства — без удовлетворения.

Андрей Сазонов